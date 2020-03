"Luna di spuma chiara", l'ultimo album degli Inaffidabili gratis su Souncloud

La Spezia - Gli Inaffidabili, gruppo musicale spezzino composto da Nicola Bazzani, Tania Lunghi, Andrea Mori, Giuliano Frau, Massimo Furno e Simone Cargolli, ha deciso di lanciare il suo ultimo lavoro in studio gratuitamente sulla piattaforma Soundcloud così da renderlo fruibile a tutti in queste settimane di emergenza sanitaria.



Il lancio ufficiale del disco, che si intitola "Luna di spuma chiara", e la sua messa in vendita in formato fisico sono stati posticipati al termine dell'emergenza coronavirus.

Nel frattempo ci volesse ascoltare le 19 tracce dell'album lo può trovare sulla piattaforma.