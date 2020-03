"Lo sceicco bianco" chiude la rassegna "Fellini 100" al Nuovo

La Spezia - Ultimo appuntamento con "Fellini 100" la rassegna al cinema il Nuovo in collaborazione con la cineteca di Bologna nell'ambito della serie di film del cinema ritrovato e delle pellicole restaurate. Questa settimana sabato 7 Marzo ore 15.00 Lo sceicco bianco di Federico Fellini, con Alberto Sordi, Brunella Bovo, Leopoldo Trieste, Giulietta Masina .

Lo sceicco bianco è forse una delle commedie romantiche e agrodolci tra le più note di Fellini , uno dei suoi primi film da cui trapela però cosa sarà il mondo dell'immaginario felliniano. I sobborghi di Roma, le prostitute, i fotoromanzi e il mondo dello spettacolo. Una storia d'amore ricca di avventure e di phatos ma anche di disillusioni che portano dietro i primi amori giovanili. Una pellicola da non perdere sia per chi non lo ha mai visto e per chi la conosce ma non l'ha mai vista restaurata