“Libri nel Golfo 2020”, la società Dante Alighieri riparte

La Spezia - La Società Dante Alighieri comitato della Spezia apre le attività del nuovo anno presso la sala Biblioteca del Liceo Costa il giorno 16 dalle ore 16,15 con la presentazione , nel quadro della rassegna “Libri nel Golfo 2020” di due scrittrici ,nostre socie , e delle loro opere dove descriveranno , in quadri e situazioni diverse, episodi di vita vissuta e di tradizioni contadine. La prima è una nostra concittadina, Pinuccia Mazzola che ci condurrà in un via vai di ricordi della sua vita, delle tradizioni di un tempo che fu e dei drammatici momenti della vita della sua anima gemella e poi la solitudine , attraverso “ AVEVO PROMESSO “ , accompagnata in questo percorso dalla raffinata critica letteraria di Valerio Cremolini che presenterà l’autrice.



La seconda Franca Tozzi con “ QUANDO LA MANNA SI POSAVA, ALL’ALBA, SULLE FOGLIE E SUI FIORI” (Memorie di Maria Marchetti)



Maria Marchetti, un’anziana residente da sempre a Ponticello, antico borgo della Valle della Luna, affida all’amica Franca i suoi “Amarcord” perché li trasformi in un libro.



I luoghi, le persone ( appartenenti per lo più alla sua famiglia ), gli eventi sono i protagonisti veri di una società contadina, pre-industriale, dove abbondavano privilegi per pochi e ingiustizie per molti; un microcosmo apparentemente immobile e lento che doveva confrontarsi con il mondo che cambiava.



La dott.ssa Maria LuisaTozzi, ricercatrice e critica letteraria, accompagnata dal prof. Giuliano Adorni ( presidente Associazione Giulivo Ricci ) , commenterà quel mondo là, apparentemente lontanissimo, da quel passato di miseria e di sofferenza, dove le mele profumavano di buono, la manna all’alba scendeva dal cielo e le stanze profumavano di lavanda e di lisciva, che la società odierna, fragile e disorientata, dovrà ritrovare le radici dei valori per un significativo miglioramento della nostra vita.