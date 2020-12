“Letture di Natale” alla Beghi, un laboratorio digitale per bambini

La Spezia - Martedì 22 dicembre la Biblioteca Civica Beghi proporrà un laboratorio digitale per bambini sul Natale. Alle 16, sulla piattaforma dedicata, si svolgerà infatti “Letture di Natale”. Il laboratorio prevede la narrazione di due storie dedicate alla festività del Natale e un'attività interattiva che vedrà la creazione di un simpatico addobbo per l'albero, tutto da personalizzare. La fascia d’età consigliata è quella che va dai tre ai sei anni. Per poter partecipare è necessaria la prenotazione, telefonando allo 0187- 727885 (risponde la Biblioteca Beghi), oppure scrivendo una mail all’indirizzo biblioteca.beghi@comune.sp.it. I partecipanti riceveranno il link per poter accedere, nella giornata del 22. Ricordiamo a tutti gli affezionati piccoli lettori che i laboratori dedicati alle emozioni, iniziati nel mese di novembre, proseguiranno a gennaio, con gli ultimi appuntamenti.