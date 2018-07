"Le tre Marie" portano a teatro il Canaletto anni Sessanta

La Spezia - La Compagnia teatrale “Il Palcoscenico” di La Spezia ha accolto con entusiasmo l'invito dell'Assessorato alla cultura del Comune di Sesta Godano e si presenterà venerdi 27 luglio nell'aia della Corte mettendo in scena due atti brillanti “Le tre Marie”. Il lavoro è ambientato negli anni 60 in un appartamento nel quartiere del Canaletto di fronte al porto. Qui vivono con i loro rimpianti,le frustazioni tre sorelle non più giovanissime. La loro esistenza viene improvvisamente sconvolta da un inaspettato drammatico arrivo e da quel momento la vita di queste tre sorelle, le tre Marie appunto, non sarà più la stessa. Una commedia con forti toni umoristici, che la caratterizzazione dei personaggi renderà ancora più avvincente e comica.



La Compagnia presieduta da Paolo Lo Giudice e diretta da Umberto Bordino presenterà le attrici Anna Abate , Cristina Bordino e Lorena Picciati (le tre Marie) coadiuvate da Rudy Morettini e Lorenzo Agati. Il Palcoscenico si ripresenterà mercoledi 1 Agosto questa volta in Piazza Marconi presentando ancora una commedia brillante in due tempi “La neve di zio Anselmo”. Una famiglia composta da uno smemorato marito , una moglie piuttosto energica, una figlia pimpante anche se non più giovanissima , una vecchia zia da anni inspiegabilmente muta , deve partecipare al funerale dello zio Anselmo, uomo implicato in losche e fumose faccende.



Fra le visite di condoglianze un vicino di casa portatore sano di jella elevata all'ennesima potenza; fa la sua parte anche una prorompente e vogliosa dirimpettaia di piano di romagnola estrazione. La vicenda si ingarbuglia per l'irruzione di un commissario di polizia e di un brigadiere che stanno indagando per conto dell'Interpool su un grosso traffico di droga e il successivo arrivo di un giovanottone dal Venezuela che non parla italiano e quindi poco capisce.

Il finale inatteso e sorprendente metterà tutti i tasselli al posto giusto chiarendo tante cose.....

Reciteranno Anna Abate, Cristina Bordino, Giovanna Ghezzi, orena Picciati,Monica Sabatini, Aurora Torrente e gli attori Roberto Battolini, Giovanni Gallo, Rudy Morettini e Paolo Lo Giudice.

La regia è sempre di Umberto Bordino.