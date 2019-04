“La vita nell’aldilà”, conferenza all'Archeosofica

La Spezia - Continua il ciclo di conferenze promosso dalla sezione spezzina dell’associazione Archeosofica. Sabato prossimo alle 18 nella sede in via Crispi 99, si terrà la seconda parte dell’incontro dedicato al tema “La vita nell’aldilà”. Nella prima parte sono state descritte due famose ed antiche opere: il Libro Egiziano dei Morti e quello con nome simile della tradizione Buddhista Tibetana. In questa seconda parte verrà illustrato il “Libro Cristiano dei Morti” scritto da Tommaso Palamidessi, che offre la visione cristiana dell’aldilà e – come afferma l’Autore - si rivolge ai defunti, ma è utile anche ai viventi, per far conoscere ciò che accadrà loro durante il trapasso e dopo la morte. Relatore Enrico Ferretti.