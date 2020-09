"La verità su La Dolce Vita", il docufilm giovedì al Nuovo

La Spezia - Il Cinema Il Nuovo La Spezia è lieto di presentare giovedì 1° ottobre 21 il docufilm distribuito da Istituto Luce-Cinecittà "La verità su La Dolce Vita" del regista Giuseppe Pedersoli. Presentato Fuori Concorso in anteprima mondiale alla 77° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il docufilm di Giuseppe Pedersoli svela la genesi e le avventure di uno dei capitoli immortali della storia del cinema.



A sessant'anni dalla sua produzione, e nel centenario di Fellini, La verità su La dolce vita, racconta per la prima volta, grazie a documenti inediti tra cui la corrispondenza tra Fellini, Giuseppe Amato e Angelo Rizzoli, la nascita e le irripetibili vicissitudini di uno dei più celebrati capolavori della storia del cinema, narrati attraverso una felice ricostruzione con attori professionisti, sequenze originali del film, importanti testimonianze, d'archivio e odierne, dei protagonisti della vicenda (in primis Fellini, Mastroianni, Amato, Dino De Laurentiis, e tanti altri).



E racconta uno dei più straordinari casi in cui il cinema ha creato, per merito di un regista fuori dal comune, un mondo che prima non c'era. Ma soprattutto, ripercorre una vera storia d’amore per il cinema: quella di un produttore per un film, innamorato di un sogno fino quasi al costo della vita. Un film in cui nessuno voleva credere, e che oggi è un emblema del nostro amore per quest'arte.



Giuseppe Pedersoli classe 1961 è figlio del famoso attore Bud Spencer e nipote di Giuseppe Amato (produttore de “La Dolce Vita”, “Umberto D.” e altri capolavori del Neorealismo italiano). Ha studiato Giurisprudenza alLa Statale di Milano e dopo vari film come assistente alla regia e aiuto regista e line producer (con registi del calibro di Sergio Leone, Sergio Corbucci, E.B. Clucher, Enzo G. Castellari) ha costituito la sua casa di produzione Smile Production nel 1992. Da allora ha prodotto decine di film e serie televisive di successo. Ha scritto anche varie sceneggiature per il cinema (Un piede in Paradiso, Botte di Natale, All'alba spariscono i sogni, Wild Bill,) e ha ideato e sceneggiato varie serie televisive di successo (Extralarge, Detective Extralarge, Noi siamo angeli, I delitti del cuoco, Padre Speranza). Ha pubblicato il romanzo “Il Patto col Diavolo”.



