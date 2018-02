“La strega nella zuppa” di Ivaldo al Civico

La Spezia - Grande adesione delle scuole per il nuovo appuntamento della stagione Teatro Ragazzi del Teatro Civico della Spezia.

Giovedì 15 febbraio alle 10 è in programma "La strega nella zuppa" (…quando l’apparenza inganna!) di e con Massimo Ivaldo e TeatrOvunque Spettacoli Teatrali. Come insegnare ai più piccoli ad avvicinarsi alle persone sconosciute, evitando che il pregiudizio verso l’altro generi diffidenza e chiusura sociale moltiplicando le paure per chi è diverso da noi? Quando l’incoscienza può creare pericoli per se stessi? Una “strega” può essere anche buona? Le “magie” non sono anche azioni invisibili ai nostri occhi ma riconosciute dal nostro cuore?



Lo spettacolo tenta di aprire qualche domanda, semplice ma quanto mai attuale e vicina alla vita dei bambini nel loro rapporto col mondo e gli adulti. Bernardo è figlio unico. E’ un bambino che gioca da solo. Anzi, con un cucchiaio di legno che gli fa da compagnia, da difesa e da alter ego. Ma che è anche il suo “cavallo” per “cavalcare” grandi avventure. Seconda è una donna anziana, rimasta vedova da tempo, un po’ orba, che cucina la sua Zuppa di Cavolo, ha un gatto come unico amico, ma nel cuore una allegria che l’incontro insperato col bambino, in mezzo a tanta solitudine, pare risvegliare.



Bernardo e Seconda creeranno insieme nuove forme e nuovi mondi col “magico cucchiaio”. Con Massimo Ivaldo, sul palco Marisa Varosio e Antonio Carletti. Scene di Valentina Albino e Simona Panella, musiche di Federico Foce e Anna Menchinelli ovvero i “Nòs Dois” e costumi di Anna Alunno e Cesarina Picchi. Età consigliata: dai 5 agli 8 anni – scuola dell’infanzia e scuola primaria. Ingresso: € 3.5. Prenotazioni al Civico in via Fazio 45 e via Carpenino – La Spezia T.0187 727 521 - Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12 – mercoledì anche dalle 16 alle 19. Info: www.teatrocivico.it; Fb TeatroCivicoDellaSpezia; Twitter @TeatroCivico_Sp; info@teatrocivico.it.