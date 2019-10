"La ragazza del tempo", l'ultimo gioiello di Makoto Shinkai al cinema Il Nuovo

La Spezia - Per la prima volta sul grande schermo arriva la nuova gemma del maestro Makoto Shinkai presentato al Toronto International Film Festival. La pellicola è in programma al cinema Il Nuovo di Via Colombo lunedì 14 e martedì 15 alle 18 e mercoledì 16 ottobre alle 19.

Il film vede protagonista Hodaka che, durante l’estate del suo primo anno di liceo, fugge dalla sua remota isola natale per rifugiarsi a Tokyo. Qui, Hodaka si ritroverà ben presto ad affrontare i propri limiti sia finanziari che personali. L’incontro con Hina, una ragazza brillante e volitiva, cambierà però il corso degli eventi perché la giovane possiede un’abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la pioggia e far risplendere il sole...



In Giappone Weathering with you (La ragazza del tempo, in italiano) ha incassato oltre 100 milioni di dollari americani, diventando il 10° film giapponese con il maggior incasso di tutti i tempi e il film giapponese con il più alto incasso del 2019. Inoltre il film è stato selezionato come potenziale candidato del Giappone nella categoria: “miglior film in lingua straniera” per i prossimi Oscar.



Makoto Shinkai è considerato un maestro assoluto dell’animazione giapponese grazie alla sua padronanza delle arti visive e a un’incredibile abilità narrativa. I suoi panorami iper-realistici e le sue atmosfere malinconiche hanno commosso e stregato milioni di fan in tutto il mondo con titoli come Your Name, 5 cm al Secondo, Il Giardino delle Parole, I Bambini che Inseguono Le Stelle e La Voce delle Stelle.



Come per Your name, la colonna sonora di Weathering with you è stata nuovamente affidata al gruppo dei Radwimps. Grazie allo straordinario successo di pubblico e critica dei film di Makoto Shinkai, la CoMix Wave Inc. è ormai divenuta un punto di riferimento tra le case di produzione del cinema d’animazione asiatico.