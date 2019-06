'La psicoanalisi oltre la psicoanalisi', incontro alla Fondazione Montefoschi

La Spezia - Sabato 15 Giugno 2019, ore 17.00 alla Fondazione Silvia Montefoschi in Via XXIV Maggio 135 alla Spezia appuntamento con l'incontro 'La psicoanalisi oltre la psicoanalisi. Verso una scienza dell'uno".

La Fondazione Silvia Montefoschi, Laboratorio psicoanalitico di intersoggettività della Spezia, testimone, divulgatore e promotore del pensiero originale di Silvia Montefoschi, psicoanalista di fama internazionale, scomparsa nel 2011, che dedicò tutta la vita allo studio e alla ricerca, organizza un nuovo incontro.

Esso continua la riflessione iniziata nei due precedenti convegni, dal titolo “Vocazione originale della psicoanalisi e sua evoluzione”, tenutisi a Giugno e a Novembre 2018.

Alla luce del metodo di pensarsi del pensiero, individuato dalla psicoanalisi nella sua evoluzione portata avanti dalle opere di Silvia Montefoschi, viene illustrato come sia possibile una sintesi delle diverse branche in cui si è storicamente suddiviso lo scibile umano e quindi concepire l’evoluzione dell’universo come un processo unitario regolato dal principio dell’omologia strutturale.

L'intervento sarà condotto da Massimo Marasco, uno dei fondatori della Fondazione