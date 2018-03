'La neve di zio Anselmo' martedì prossimo al Don Bosco

La Spezia - Martedi prossimo 20 marzo alle ore 21,15 il Teatro Don Bosco apre il ripario alla compagnia cittadina “Il Palcoscenico” che metterà in scena una commedia brillantissima di Valerio Di Piramo (toh , sempre lui!!!) dal titolo “La neve di zio Anselmo”.



Trattasi di due atti allegri ,comici che intratterranno gli spettatori per due ore su una storia dai contorni quasi surreali.



Una famiglia composta da uno smemorato marito , una moglie piuttosto energica , una figlia pimpante anche se non più giovanissima , una vecchia zia da anni inspiegabilmente muta , deve partecipare al funerale dello zio Anselmo, uomo implicato in losche e fumose faccende.

Fra le visite di condoglianze un vicino di casa portatore sano di jella elevata all'ennesima potenza; fa la sua parte anche una prorompente e vogliosa dirimpettaia di piano di romagnola estrazione.

La vicenda si ingarbuglia per l'irruzione di un commissario di polizia e di un brigadiere che stanno indagando per conto dell' Interpool su un grosso traffico di droga e per il successivo arrivo di un giovanottone dal Venezuela che non parla italiano e quindi poco capisce.

Il finale inatteso e sorprendente metterà tutti i tasselli al posto giusto chiarendo tante cose.....



A interpretare i vari ruoli tutta la compagnia è impegnata : dal presidente e attore Paolo Lo Giudice al regista Umberto Bordino attraverso le attrici Anna Abate , Cristina Bordino , Giovanna Ghezzi, Luciana Marianelli , Lorena Picciati ,Aurora Torrente e gli attori Roberto Battolini , Giovanni Gallo , Rudy Morettini e appunto Paolo Lo Giudice.



Ovviamente impegnati e preziosi il suggeritore Lorenzo Agati ,il tecnico luci e suoni Carmine Esposito , lo scenografo Gianni Zerbin e la Fotografa Cinzia Lucchi: Gli arredi sono offerti dal Mobilificio Granella.



Posto unico 7,00 € . Fino a 12 anni entrata libera