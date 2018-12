'La memoria e la speranza', il libro di Andrea Ranieri all'Urban Center

La Spezia - Giovedì 20 dicembre presso l'Urban Center a La Spezia secondo appuntamento di approfondimento e discussione promosso e organizzato dal circolo cittadino di Libertà & Giustizia con la presentazione, alle ore 17.30, dell'ultimo libro di Andrea Ranieri " La memoria e la speranza, oltre le macerie della sinistra " edito da Castelvecchi editore con una bella postfazione di Tomaso Montanari, Presidente Nazionale di L & G.

Dopo la vittoria del “no” all'ultimo referendum sulla proposta Renzi-Boschi di riforma costituzionale, partì il progetto del Brancaccio, che cercava di dare alla sinistra una risposta, e una proposta, unitaria. Ma il progetto fallì, come fallì l’esperimento elettorale di molti.

Questo passaggio ha evidenziato tutte le inadeguatezze di una classe politica, incapace di fare tesoro delle esperienze passate per progettare un futuro diverso.

Da questa analisi parte il libro di Ranieri, che nel volume mette in discussione idee e pratiche della sinistra in un bilancio appassionato che coinvolge la sua stessa biografia, alla ricerca di qualcosa in cui credere e sperare ancora.



Insieme all'autore interverranno : Marta Michelis, Filippo Vergassola e Giacomo Pregazzi.



Andrea Ranieri (Sarzana 1943 è stato per lungo tempo dirigente sindacale nella CGIL con responsabilità nazionali sulle politiche della formazione e della ricerca. Senatore della Repubblica dal 2006 al 2008, è stato in seguito assessore del comune di Genova fino al 2012. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi in diverse riviste e alcuni volumi tra i quali " Il tempo del sapere" ( 2000), con Vittorio Foa e "I luoghi del sapere" (2006).