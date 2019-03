'La forza del destino' di Verdi risuona al Nuovo

La Spezia - Accanto alla programmazione ordinaria il Cinema Il Nuovo La Spezia propone eventi di vario genere, anche in diretta via satellite grazie al moderno impianto in alta definizione. Martedì 2 aprile Ore 19.15 torna la grande opera in collegamento con il Royal Opera House a Covent Garden di Londra con inizio alle 19:15. L’appuntamento primaverile della Royal Opera House è con “La forza del destino” opera matura di Giuseppe Verdi, una delle più epiche del repertorio del maestro italiano in una nuova produzione, che vede la regia del premiato Christof Loy e la direzione musicale di Antonio Pappano, con un cast stellare che comprende Anna Netrebko, Jonas Kaufmann e Ludovic Tézier,

“La forza del destino”, in questa nuova produzione della Royal Opera House, vede il soprano russo Anna Netrebko nel ruolo di Leonora, il tenore tedesco Jonas Kaufmann nella parte del suo amante Don Alvaro e il baritono francese Ludovic Tézier nel ruolo del fratello di lei, Don Carlo di Vargas. L’opera costituisce una delle più ambiziose partiture di Verdi, con arie intense come quella cantata da Leonora ‘Pace, pace, mio dio’, estasianti ensemble e cori commoventi come il ‘Rataplan’, durante l’Atto III. Gli appuntamenti con la Royal Opera House al cinema offrono al pubblico di tutto il mondo i migliori posti in sala e includono materiale esclusivo capace di raccontare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performer. Nella stagione 2017/18 più di un milione di persone a livello internazionale hanno assistito a una produzione di un’opera di punta o di un balletto della Royal Opera House in uno degli oltre 1.500 cinema che partecipano all’iniziativa in 51 nazioni.

Il Nuovo La Spezia celebra quest’anno 10 anni di trasmissione in diretta al cinema, avendo fatto da apripista nella diffusione via satellite di opere di punta e balletti in tutto il mondo.