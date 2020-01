"La classe ad abilità differenziate muticulturale", il corso di formazione per docenti

La Spezia - Si svolgerà venerdì 17 e venerdì 24 gennaio presso l'istituto V. Cardarelli della Spezia il crso di formazione docenti "La classe ad abilità differenziate muticulturale".

Saranno relatori Fabio Caon (docente Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati) ed Elena Sciancalepore (formatrice del centro di ricerca in didattica delle lingue LabCom - Laboratorio di Comunicazione Interculturale e

Didattica - Università degli Studi Ca’ Foscari Venezia.



Programma



17 gennaio 2020

h 12 - conferenza stampa dell’evento finale ERASMUS KA1 - IN(in)IN INnovation in INclusion e presentazione del percorso di formazione

presso Auditorium Cardarelli via Carducci 120 La Spezia



h 14,30 registrazione al corso

h 15,00 L’inclusione degli studenti non madrelingua nella Classe ad Abilità Differenziate”

relatrice prof.ssa Elena SCIANCALEPORE

h. 19 conclusione dei lavori

presso Auditorium Cardarelli via Carducci 120 La Spezia



24 gennaio 2020

h 14,30 registrazione al corso

h 15,00 Gestire la classe ad abilità differenziate multiculturale: la dimensione metodologia e interculturale

relatore prof. Fabio CAON

h. 19 conclusione dei lavori

presso Auditorium Cardarelli via Carducci 120 La Spezia



I contesti plurilingui e multiculturali di moltissime classi italiane pongono una serie di questioni didattico-metodologiche che coinvolgono i docenti di tutte le discipline, di ogni ordine e grado.

La dimensione dell’accessibilità linguistica dei contenuti disciplinari è infatti centrale per poter favorire il successo scolastico e garantire quei diritti che la normativa specifica riserva agli studenti di cittadinanza non italiana.

L’inclusione degli studenti non madrelingua va inserita in un quadro di valorizzazione delle diversità in generale che permetta ai docenti di rispondere alle esigenze di diverse tipologie di studenti con una metodologia inclusiva per tutti.

Nei nostri studi abbiamo definito questa via “Classe ad Abilità differenziate” (più semplicemente: CAD): l’intervento si propone di presentare, seppur in modo essenziale, le vie metodologiche per poter includere gli studenti non madrelingua nelle attività didattiche.



L'intervento mira a mettere in evidenza le criticità di una classe ad abilità differenziate multiculturale e propone delle soluzioni metodologiche per favorire il successo scolastico di studenti di madrelingua non italiana e una consapevolezza maggiore sulle dinamiche interculturali.



L'intervento ha un taglio eminentemente operativo in modo da favorire una diretta spendibilità in classe.