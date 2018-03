"La bottega del caffè" approda al Civico

Mercoledì 21 e giovedì 22 marzo in scena per la stagione di Prosa del teatro cittadino.

La Spezia - Mercoledì 21 e giovedì 22 marzo penultimo appuntamento per la Stagione di prosa del Teatro Civico della Spezia. In programma "La bottega del caffè" di Carlo Goldoni prodotta dal Teatro de Gli Incamminati e portata in scena dalla Compagnia Gank per la regia di Antonio Zavattieri.



Scritta nel 1750, sviluppando un tema già esposto in precedenza come intermezzo musicato e che ebbe allora così grande successo da meritarsi un ampliamento a commedia in tre atti, La bottega del caffè racconta “in diretta” da una piazzetta di Venezia la vita delle persone che si raccolgono intorno a tre botteghe: «quella di mezzo ad uso di caffè; quella alla diritta, di parrucchiere e barbiere; quella alla sinistra ad uso di giuoco, o sia di biscazza». Ed è, appunto, in questo spazio sospeso tra la realtà e il teatro, che la commedia disegna vari e meravigliosi personaggi: avventori, gestori delle attività, giocatori, caratteri universali e sempre ricchi di umanità. Goldoni trova modo, ancora una volta, di accompagnare gli spettatori lungo il complesso e contraddittorio sentiero dei sentimenti umani, facendo in modo che questo percorso acquisti inedita e imprevista vitalita` attraverso la specifica arte del teatro.



La Compagnia Gank e il regista Antonio Zavattieri reinventano quella piazza, quelle botteghe e quelle anime cercando di rifuggire le forme stereotipate della commedia settecentesca, ma tenendo conto dell’imprescindibile arte e leggerezza goldoniana. «E, così facendo, – racconta il regista Antonio Zavatteri - continuare la ricerca di forme legate all'idea di un teatro che spende grande attenzione nei confronti dell'accadimento, del “gioco attoriale” e di una relazione viva tra gli interpreti.»



Sul palco Andrea Di Casa/Ridolfo, Marco Zanutto/Don Marzio, Ivan Zerbinati/Eugenio, Carlo Sciaccaluga/Conte Leandro, Cristina Pasino/Placida, Sara Cianfriglia/Vittoria, Mariella Speranza/Lisaura, Massimo Rigo/Pandolfo, Cristiano Dessì/Trappola, regia di Antonio Zavatteri, scene e costumi di Laura Benzi, luci di Sandro Sussi.

La Stagione di prosa si conclude giovedì 5 aprile con Rosalyn di Edoardo Erba con Alessandra Faiella e Marina Massironi per la regia di Serena Sinigallia.



