"La Spezia short movie", pronti all'atto terzo

Presentato il programma dell'edizione 2018 del festival spezzino dedicato ai cortometraggi. La manifestazione si arricchisce di due premi, quello della stampa e quello del partner dell'iniziativa.

La Spezia - La terza edizione del Festival La Spezia Short Movie si svolgerà dal 2 al 4 marzo alla Spezia. Il festival già patrocinato nelle precedenti edizioni dalla Genova-Liguria Film Commission, quest'anno si arricchisce del prestigioso patrocinio della Rai "quale riconoscimento al valore culturale e sociale della manifestazione". Nato nel 2015 da un'idea di Daniele Ceccarini, regista, e Paola Settimini, autrice, con l'obiettivo di creare un festival che unisca l'aspetto di ricerca a quello dell'attenzione versoi gusti dei pubblico, La Spezia Short Movie si è affermato in soli due anni come una realtà culturale importante per la città e si propone di continuare a crescere e a consolidarsi a livello nazionale e internazionale, con la consapevolezza che la partecipazione culturale produce ricadute anche sul piano sociale ed economico che costituiscono un valore aggiunto per i territori.



Quest'ano si arricchirà di alcune novità: la giornata inaugurale, venerdì 2 marzo alla Mediateca Regionale Ligure Sergio Fregoso, sarà dedicata ad un focus sul cinema albanese, dove il cinema da tempo sta cercando di emergere in campo internazionale, riscattandosi da un passato silenzioso e marginale.

Saranno presenti come ospiti il direttore artistico del Tirana Film Festival Agron Domi, il regista Gentian Koci e lo scrittore e sceneggiatore Ylljet Alicka. Sostiene l'iniziativa anche l'Associazione At Gjergj Fishta nella figura di Julian Topcya referente della Comunità albanese della Spezia. Ospite d'onore del Festival sarà il regista Gianni Ameno al quale sabato 3 marzo verrà consegnato il Premio alla carriera. Nella mattinata il regista incontrerà gli studenti spezzini con la proiezione del film Lamerica mentre alla sera al Cinema il Nuovo riceverà il Premio e incontrerà il pubblico, cui seguirà la proiezione de La tenerezza. Domenica 4 alla Mediateca Regionale Ligure Sergio Fregoso sarà dedicata alla rassegna dei cortometraggi con la proiezione dei 10 finalisti. selezionati tra 976 corti arrivati da 70 paesi, e la premiazione degli autori. I premi assegnati sono: miglior regia, miglior fotografia, miglior attore, miglior attrice, miglior sceneggiatura, miglior corto in assoluto.



Nelle sue prime due edizioni il Festival, è stato molto partecipato dal pubblico che ha letteralmente riempito la sala del Cinema Il Nuovo dove si sono svolte le proiezioni e la premiazione e ha registrato la partecipazione di oltre 400 opere di registi italiani e stranieri. Alla prima edizione 2016 ha partecipato il noto storico del cinema Adriano Aprà, alla seconda edizione 2017 l'attore Alessandro Haber. La direzione artistica è affidata a Paola Settimini e allo sceneggiatore Paolo Logli. Presidente del premio è il regista Daniele Ceccarini, presidente di giuria è il docente universitario di Storia del Cinema Roberto Danese. La giuria è composta da Silvano Andreini (presidente dell'Associazione Culturale Film Club Pietro Germi che gestisce alla Spezia il cinema Il Nuovo), Silvia Badon (studiosa di cinema balcanico), Lisa Castagna (regista), Roberto Di Maio (attore), Marco Ferrari (giornalista, scrittore e autore televisivo), Alberto Grassi (Presidente Circolo Culturale Fantoni), Massimo Olcese (attore), Giovanna Servettaz (autrice), Matteo Taranto (attore), Fulvio Wetzl (regista), Dario Vergassola (comico e attore). Il regista vincitore dei miglior corto in assoluto di ogni edizione partecipa in qualità di giurato l'anno successivo. Nel 2017 abbiamo quindi avuto tra i giurati il regista messicano Roberto Vaides che nel 2016 vinse con il corto Algien. Nel 2018 avremo invece il regista marocchino Elia Moutamid che ne! 2017 vinse con il corto Gaiwan. Da questa terza edizione verrà assegnato anche un Premio della stampa da una giuria apposita composta da giornalisti collaboratori di testate italiane e straniere media partner del festival.

Verrà assegnato il anche Premio Diari di Cineclub, periodico di cultura e informazione cinematografica del, prestigioso partner del Festival.



Gli ideatori

Paola Settimini, autrice ed editrice di www.laspeziaoggi.it, e Daniele Ceccarini, regista, hanno realizzato il documentario Tirreno Power: l'inchiesta giudiziaria e gli impatti del carbone (2015), vincitore del Videofestival di Imperia. Nel 2016 realizzano il documentario Libera Stampa in Libero Stato e il cortometraggio Oltre lo specchio (questultimo con il regista Mario Molinari), entrambi finalisti a diversi festival italiani. Nel 2017, sempre con Mario Molinari, realizzano il documentario Tonino, dedicato al Maestro Tonino Guerra, finalista a prestigiosi festival nazionali e internazionali, e acquistato recentemente da Rai Storia e il cortometraggio #Gerda, che vede protagonista l'attore Alessandro Haber.

Daniele Ceccarini è inoltre autore del libro Enzo Ungari, Il mangiatore di film (Cut-up Edizioni, 2016), e del documentario La Lunigiana, la Via del Volto Santo e la via del sale (2014) vincitore della XXIII edizione del Premio Lunigiana Storica, e del documentano omaggio alla carriera dell'attrice Milena Vukotic con la partecipazione della regista Lina Wertmuller (2013).



Le altre giurie

Premio della Stampa

Giuria: Lucia Anselmi (Il Secolo XIX), Claudia Bertanza (La Spezia Oggi), Fabio Lugarini (Città della Spezia), Marco Magi (La Nazione), Mario Molinari (NiNiN), Diego Remaggi (L'eco della Lunigiana), Gianiuca Solinas (Gazzetta della Spezia), Vinicia Testoni (Gazzetta di Massa e Carrara), Stefano Volpi (Russi Privet) e un rappresentante di Albania News.



Premio Diari di Cineclub, periodico di cultura e informazione cinematografica, prestigioso partner del Festival.

Giuria: Yala lachini (presidente), Ugo Baistrocchi, Anna Maria Stramondo, Marco Asunis, Silvio Del Riccio, Nando Scanu, Angelo Tantaro, Massimo Pellegrinotti, Alba Paohni, Sara Santucci, Massimo Dionisi, Vincenzo Rosate, Cristina Fondi, Virginia Barrett, Liliana Pagaffini, Manuela Arcidiacono.