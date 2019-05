"La Spezia è sport", Dolcenera sarà madrina d'eccezione per Play the games

La Spezia - Sarà la cantante Dolcenera la madrina della cerimonia di apertura del i Giochi Nazionali Play the Games Special Olympics di atletica leggera. La cerimonia avrà luogo venerdì 17 maggio alle ore 18.30 (e non alle 20,30 come in precedenza annunciato) in viale Mazzini alla Spezia.

Con la collaborazione del Premio Lunezia e all’interessamento del suo patron Stefano De Martino, l’artista ha accettato di buon grado di essere la madrina e di esibirsi durante la cerimonia di apertura dei giochi che per 3 giorni 17, 18 e 19 giugno animeranno la città.



Una notizia dell’ultim’ora che impreziosisce i Giochi Nazionali Play the Games Special Olympics di atletica leggera, manifestazione inserita all’interno dell’iniziativa promossa dall’amministrazione Peracchini “La Spezia è sport” che per 3 giorni aprirà il campo “Montagna” e farà diventare La Spezia la capitale dello sport.

La Spezia, dunque, crea un precedente - come è stato sottolineato anche dalla stampa - riuscendo a far convivere due importanti manifestazioni insieme creandone una nuova capace di dare la possibilità a tutti di poter fare e provare i vari sport all’aria aperta all’interno del “Montagna”, uno dei campi di atletica più belli d’Italia e incastonato nel cuore della Spezia.



“La Spezia è Sport” invece aprirà venerdì 17 maggio alle 10 quando il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore allo sport Lorenzo Brogi inaugureranno i 7 nuovi impianti work out e il l nuovo impianto di Cross Fit realizzati all’interno del “Montagna” dall’assessorato allo sport.



La mattinata di venerdì sarà dedicata agli studenti dei plessi scolastici che potranno provare insieme ai responsabili delle varie associazioni sportive tutti gli sport presenti all’interno della manifestazione. Una iniziativa che ha riscosso grande successo viste le oltre 200 adesioni.



Come detto una seconda edizione quella di “La Spezia è sport” all’insegna anche dell’inclusione. La manifestazione al suo interno ospiterà i Giochi Nazionali Play the Games Special Olympics di atletica leggera, spin off degli Special olympics a cura di ANFASS che vedranno la partecipazione di circa 300 Atleti provenienti dalla Liguria, Sardegna e Piemonte ed alcuni team scolastici del nostro territorio.



Domenica 19 si terrà poi la ventiseiesima edizione del “Memorial Silvio Guani” per ricordare la figura del grande atleta e dirigente sportivo che vedrà molti momenti di sport dedicati ai più piccoli.