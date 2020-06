'La Spezia Film festival', al via la sezione Scuole

La Spezia - Parte oggi, rigorosamente online, la sezione “Scuole” del “La Spezia Film festival”. Si tratta di una iniziativa ideata e realizzata da Lorenzo Moretti, docente di Religione cattolica nelle scuole professionali ed esperto di comunicazioni sociali. Si tratta di una attività didattica di tipo nuovo, con sei cortometraggi, veri e propri film sia pure di breve durata, realizzati dagli studenti del Liceo artistico “Vincenzo Cardarelli” e del Centro professionale istruzione degli adulti. Per quanto riguarda il “Cardarelli”, gli alunni partecipanti, che si sono trasformati per così dire in operatori e in registi, sono quelli dell’indirizzo audiovisivo e multimediale. I film potranno essere visibili sul canale You Tube “La Spezia Oggi” per tutta la settimana, da oggi sino a sabato prossimo. I filmati potranno ottenere un giudizio del pubblico, il cui vincitore sarà annunciato sabato insieme a quello della giuria. L’iniziativa, oltre a caratterizzare in forma artistica e altamente culturale l’ultima settimana delle attività scolastiche di quest’anno , è stata inaugurata ieri, nel centenario della nascita di padre Nazareno Taddei, il gesuita “apostolo” dei mezzi di comunicazione sociale. Proprio a Taddei Lorenzo Moretti ha dedicato alcuni anni fa la sua tesi per il titolo accademico, conseguito con lode, all’Istituto superiore di Scienze religiose della Spezia. La tesi aveva per titolo “Nazareno Taddei, dalla lettura del film alla teologia dell’immagine”. Della giuria tecnica, che si affianca a quella popolare, fanno parte l’attore e regista Roberto Di Maio, l’insegnante Giordano Giannini e il regista Francesco Tassara.