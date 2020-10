"L'uomo delfino" al nuovo

La Spezia - La straordinaria storia sportiva di Jacques Mayol, che ha ispirato "Le Grand Bleu" di Luc Besson, arriva in programma da lunedì 5 a Mercoledi 7 ottobre 2020, alle ore 21.00, grazie al nuovo film documentario "L'uomo delfino" di Lefteris Charitos al Cinema Il Nuovo La Spezia (via Colombo 99 ).

A presentare il film lunedì 5 saranno Ilaria Gonelli, istruttrice per "LaTribù Diving" e campionessa di fotografia subacquea e Andrea Ferrari Trecate, giornalista per "Il Pianeta Azzurro".



Per gli studenti e i soci Scuola La Tribù Diving voucher sconto da presentare in cassa per il film "L'uomo delfino" che da diritto al prezzo ridotto (valido anche i giorni successivi).

Il biglietto si può anche acquistare online tramite il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it, oppure direttamente alla cassa o telefonicamente (018724422).





Programma

Lunedì 5 ottobre 2020 - Ore 21.00

Martedì 6 Mercoledi 7 ottobre 2020 - Ore 18.00