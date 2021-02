'L'ultimo concerto?', anche Skaletta e Manges (non) aderiscono all'iniziativa

La Spezia - Anche la Skaletta e i Manges, storica band spezzina, hanno aderito ieri sera a L'ultimo concerto?, iniziativa lanciata per accendere i fari sulla crisi del settore della musica dal vivo. L'evento avrebbe dovuto consistere in sessioni live per gli amanti della musica collegati da tutta Italia. Invece è stato tutto il contrario: nero e silenzio, per lanciare un messaggio ancora più incisivo, nell'attesa di poter tornare a fare realmente musica dal vivo. All'iniziativa hanno aderito - o forse sarebbe meglio dire 'non aderito' - anche molti nomi noti nazionali quali Manuel Agnelli, Subsonica, Diodato, Brunori Sas, Marina Rei, Ligabue, Roby Facchinetti e Lo Stato Sociale.