"L'era di Mappo" al Civico con la voce di Massimo Sperduti

La Spezia - E' aprta la prevendita per lo spettacolo che si terrà al Teatro Civico della Spezia il 22 Maggio 2019 "L'Epoca di Mappo", un autentico insieme di bellezza. Il protagonista assoluto sarà il cantautore Mappo (Manuel Picciolo) e i suoi musicisti (Simone Masella, Maria Cozzani, Marta Abruzzese, Samuel Giorguli) che nell'occasione presenteranno il nuovo cd che da il titolo allo spettacolo. Un cast da non perdere e sorprese a non finire. A partire dalle splendide coreografie di Laura Carassale e Barbara Lorenzini, eseguite dalle allieve di Dimensione Danza (Sofia Capellini, Arianna Viviani, Vanessa Vinci, Noemi Lo Cascio, Alice Giunti, Claudia Zauli, Kayla papini, Martina Greco, Sarah Brangi, Valentina Balderi), i testi recitati dalle allieve Arianna Viviani,Sofia Capellini, Victoria Fregosi, Lilly, Beatrice Tonelli, Benedetta Zaniolo, Emma, Susanna, Giada, preparate dal regista ed autore dei testi recitati Gianluca Rizzo. Voce fuori campo di Stefano Sperduti (doppiatore italiano di Freddie Mercury nel recente successo cinematografico "Bhoemian Rhapsody") e Gianluca Rizzo. Scenografie: Stefania Martinico.



Se acquistate il biglietto in prevendita (€ 15) potrete avere in offerta a sole 5 € il cd "L'epoca di Mappo" ritirandolo direttamente il giorno dello spettacolo. Affrettatevi!!! Parte dell'incasso verrà devoluto all'associazione A.n.T.e.a.s. che coordina il centro anziani di Fossitermi.

Potete contattare direttamente il 3200504578 o scrivere in privato tramite messanger a Gianluca Rizzo oppure Simone Masella