"L'appartamento" di Billy Wilder in 4K al Nuovo

La Spezia - Grazie alla Cineteca di Bologna torna in sala al cinema Il Nuovo, "L'appartamento" di Billy Wilder, vincitore di 5 premi Oscar (regia, film, sceneggiatura, scenografia e montaggio), restaurato in 4K nel 2018 a partire dal negativo immagine originale 35mm. Mescolare commedia e dramma è notoriamente difficile, ma L’appartamento lo fa sembrare facile. Come un Martini perfettamente dosato, il film ha quel tanto di emozione che basta a compensare il suo paralizzante e caustico cinismo. Il risultato è uno dei film più amati e appaganti di Billy Wilder. Tra satira spietata e fascino esuberante, L’appartamento alterna momenti dolorosi come un pugno allo stomaco e scene esilaranti.



Wilder prende la storia pruriginosa di un impiegato che per far carriera presta il suo appartamento ai superiori in vena di scappatelle e la trasforma in una sorprendente e sentita difesa della dignità umana. Jack Lemmon, mai così divertente e commovente, è un uomo che fa del suo meglio per conformarsi a una cultura volgare, superficiale e spudoratamente sessista. Shirley MacLaine infonde un brio corroborante in colei che è una vittima di tale cultura, una donna che sembra prendere le distanze da se stessa esprimendo commenti taglienti sul proprio pathos. I due protagonisti sono circondati da un cast di personaggi secondari cui Wilder mette in bocca battute gioiosamente chiassose e intelligenti.



L’appartamento regalerà agli spettatori la vigilia di Natale più allegramente deprimente, la partita di carte più struggente e forse la più esilarante preparazione di un piatto di spaghetti nella storia del cinema…



ORARIO SPETTACOLI AL NUOVO: LUNEDI 17 DICEMBRE ORE 16.00-18.00 MARTEDI 18 DICEMBRE ORE 16.00-18.00 MERCOLEDI 19 DICEMBRE ORE 17.15