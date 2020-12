'L'abete che voleva essere il più bello', un libro della vezzanese Ilana Moses

La Spezia - E' sugli scaffali la nuova opera dell’autrice spezzina Ilana Moses, che unisce la sua preparazione in Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA) alla passione per l’insegnamento e all’amore per i bambini.

“L’Abete che voleva essere il più bello” è la favola giusta per rendere speciale il Natale dei vostri figli e nipoti.

Un abete molto vanitoso ed egoista trascorre gran parte del tempo a prendersi cura di sé perché vuole essere l’albero più bello. Il suo ego lo porta ad essere sgarbato con tutti e per questo condannato a non avere amici. Ci penserà il saggio gufo a convincerlo di essere più disponibile verso gli altri. L’abete si impegna ad aiutare chi ha bisogno e così facendo brillerà come non mai, diventando davvero il più bello di tutti gli alberi. Ma a questo punto si accorge che la bellezza esteriore non è la cosa più importante perché ha compreso che essere in armonia e amicizia con gli altri abitanti della foresta rende più felici e sereni.

Una storia divertente e colorata, ricca di animali con l’aggiunta di un prezioso insegnamento, realizzata con il prezioso contributo grafico della disegnatrice Garbusi Paola anche lei di Spezia educatrice scolastica alla Spezia dal 2002.

NOTE BIOGRAFICHE:

Ilana Moses, ha 42 anni e vive a Vezzano Ligure in provincia della Spezia. Ha pubblicato 3 storie e un libro di ricette semplici per bambini in Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA). Libri con i quali ha ottenuto riconoscimenti in premi, critica e pubblico. È mamma di Federico, 9 anni, persona per la quale ha iniziato a scrivere racconti per bambini.

Paola Garbusi, nata alla Spezia il 24 settembre 1969, è educatrice scolastica e territoriale dal 2002. Amante della letteratura per l’infanzia ha illustrato tre racconti in Comunicazione Aumentativa Alternativa.