"L'Italia diventi un grande centralino di poesia"

La Spezia - Una performance poetica estesa a tutta Italia, nel weekend della giornata mondiale della poesia, per regalare bellezza e un momento intimo, ai tempi del distanziamento sociale e del coronavirus.

Il collettivo di poeti dei Mitilanti propone di estendere la performance di cui furono protagonisti lo scorso anno, il Poetry Call (visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=X4EY_HkIRuo), a tutta Italia, aprendolo e allargando a tutti gli abitanti del Paese durante la quarantena.

"Per ovviare alla mancanza di contatto, e far conciliare le dimensioni intime e di comunità che ci sono così negate in questi giorni" spiegano dal quartier generale dei Mitilanti "abbiamo pensato che stando a casa possa essere piacevole dedicarsi a un regalo semplice, elementare: portare bellezza tramite la poesia. E farlo via telefono, per entrare nelle case di tutti, pur stando ognuno nella propria".

Un gesto particolarmente significativo, di apertura e comunanza non solo tra "vicini di balcone", ma in tutto il Paese.



Come fare a partecipare?

Domenica 22 aprile, dalle ore 15, ecco le semplici istruzioni per l'uso:

? scegliere una poesia

? prendere il telefono

? comporre un numero a caso dalle Pagine Bianche

? chiedere, alla persona che ci risponde, se vuole ascoltare una poesia.



"Non vogliamo mentire al pubblico, probabilmente molti diranno di no: il pregiudizio è forte. Ma chi dirà di sì si regalerà e vi regalerà un momento di bellezza, condivisione e umanità. Se vorrete, poi, potrete invitare chi vi avrà ascoltato a fare altrettanto". Sull'evento Facebook dell'iniziativa, qui: https://www.facebook.com/events/506635156673684/, i Mitilanti pubblicheranno anche spunti di poesie brevi per chi fosse in difficoltà nella scelta. L'invito al pubblico è di raccontare la loro esperienza (riprendendosi con una foto o un video o solo raccontandolo a parole) e condividere le poesie scelte con un post su Facebook, taggando la pagina dei Mitilanti e, soprattutto, utilizzando l'hashtag #poetrycall.



Nel weekend in cui cade la giornata internazionale della poesia, rendere l'Italia un grande centralino poetico è il miglior modo di omaggiarlo, e di trasmettere calore in un momento in cui è così decisivo farlo. I Mitilanti sono un collettivo di poeti con base alla Spezia. I membri fondatori sono Andrea Bonomi, Andrea Fabiani, Filippo Lubrano, Alfonso Pierro e Francesco Maria Terzago.