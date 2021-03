“Io mi attivo”, il bando per le scuole targato Amnesty La Spezia

La Spezia - Il nome già dice tutto. E riflette appieno lo spirito di chi l’ha ideato. “Io mi attivo” è il bando lanciato dal gruppo spezzino di Amnesty International, nato in città a fine 2020 ma con all’attivo già diverse cose, di quelle che lasciano il segno: dall’intervista a Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, nella giornata del migrante, all’illuminazione gialla del Palazzo del Comune nel primo anniversario dell’arresto di Patrick Zaki. Un attivismo in senso pieno e concreto, come concreto è questo concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori provinciali per l’anno 2021-2022. “L’idea di un bando per studenti è nata all’interno del gruppo - racconta Matteo Sampiero, responsabile Amnesty La Spezia – che conta attivisti appartenenti al mondo della scuola. In questo modo non solo vogliamo sensibilizzare i più giovani sui diritti umani, ma intendiamo anche avvicinarci al loro mondo, convinti che possano contribuire a far crescere e arricchire il nostro gruppo, fatto di persone di generazioni differenti.”



Target di riferimento sono quindi i ragazzi di tutti gli Istituti superiori della provincia della Spezia che potranno partecipare presentando diversi elaborati tra testi, video, fotografie e disegni, con un tema a scelta tra le 20 differenti campagne di Amnesty International attive in questo momento: la Campagna #IoLoChiedo sulla violenza sessuale, la Campagna Spazi di libertà sulla libertà di espressione o ancora la Campagna #HateSpeech contro i discordi di odio online. “In questo modo, il bando diventerà anche una sorta di sondaggio – continua Sampiero – dato che ci aiuterà a capire quali sono le tematiche che più interessano ai giovani.”



E se i contenuti e gli obiettivi del concorso sono di tutto rispetto, anche i premi non sono banali. “Le scuole e classi vincitrici potranno sviluppare il progetto didattico sull'educazione civica, inserito da poco nel programma ministeriale, direttamente con Amnesty La Spezia. E tra i premi c’è anche un corso di vela con la “Barca dei diritti” tenuto da istruttori federali, come me e Andrea, altro attivista del gruppo”, precisa Sampiero. Infine, a dare ancor più valore al bando “Io mi attivo”, due anniversari che ricorrono proprio quest’anno: i 60 anni dalla fondazione di Amnesty International e i 20 anni dai fatti del G8 di Genova. “Non volevamo mancare questi appuntamenti e così ci siamo dati da fare perché il bando uscisse nel 2021. Ci auguriamo che partecipino in tanti, nonostante i tempi stretti”. Per partecipare c’è tempo fino al 21 marzo 2021. Informazioni su: amnesty.laspezia@gmail.com / 334 9925634 / Instagram: amnesty.laspezia / Facebook: Amnesty International La Spezia



Annamaria Giannetto Pini