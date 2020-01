"Incontro con il teatro", sette lezioni con Roberto Alinghieri a partire dal 16 gennaio

La Spezia - Roberto Alinghieri, attore, autore, regista spezzino, che ha collaborato con grandi artisti italiani e internazionali propone un laboratorio per avvicinarsi ai rudimenti del dire e dell'agire sulla scena. Con leggerezza, alla ricerca del piacere di esprimersi.

L'appuntamento con "Incontro con il teatro" è a partire da giovedì 16 gennaio dalle 20 alle 22 in Via Persio 27, per una serie di sette incontri.



Divertirsi a giocare con le parole, con le proprie capacità espressive, cercare di "sentire" la propria voce e il proprio corpo. Guardarsi con umorismo e interesse in un modo nuovo, senza i pregiudizi della vita comune.

Parlare e recitare sono i punti estremi di una stessa linea. Quando, curvando questa linea, riusciremo a fare incontrare questi due punti in un perfetto cerchio, potremo dire di sapere recitare.