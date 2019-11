"Incontri d’autore", Manfredi e Sirianni insieme

La Spezia - Nuovo imperdibile appuntamento, venerdì 8 novembre con le serate di "Incontri d’autore" che vedranno come protagonisti Max Manfredi e Federico Sirianni nel loro fortunato spettacolo “No Genova Tour” che da oltre tre anni porta i due cantautori su e giù per l’Italia con le loro canzoni, le storie e le battute al vetriolo. “No Genova Tour è una sorta di gioco-provocazione – ha spiegato Federico Sirianni – perché si sa che Genova è una città matrigna con i suoi figli artisti". Sirianni e Manfredi sono riconosciuti come gli attuali rappresentanti del cantautorato genovese. Si conoscono da 25 anni, spesso si sono esibiti sugli stessi palchi e in rassegne e possono contare su un pubblico di affezionati che li segue con passione. L’idea di unirsi in un tour è quindi arrivata in modo naturale. “Portiamo Genova nel nostro parlare – scherza Max Manfredi – ma anche nelle nostre canzoni. E la portiamo nei nostri concerti e nelle canzoni che cantiamo”. Se di Manfredi parlava con toni entusiastici Fabrizio De Andrè, di Sirianni sarebbe difficile ricordare tutti i premi vinti e la possibilità di ascoltarli insieme, mentre miscelano suoni e canzoni, è una esperienza che fa bene al cuore.



Il format della serata prevede il menù degustazione con un percorso gastronomico di tradizione e innovazione legato al territorio a Km zero, con piatti di terra e di mare e a seguire concerto. Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, a Fezzano. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall'estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te la aspetti. Info e prenotazioni anche via sms: 3284688876.