"In giro per il mondo", laboratorio online dell'associazione +Motivi

La Spezia - L’associazione +Motivi propone il laboratorio gratuito dal titolo: “In giro per il mondo”, il 20 gennaio 2021 alle 17.30 sulla piattaforma online Zoom, un’applicazione scaricabile su Pc, Smartphone, e Tablet. Il laboratorio è indicato per bambini dai 4 anni in su e i loro genitori. Gianluca Rizzo presidente dell’Associazione +Motivi ci dice: “Proponiamo questo laboratorio per stimolare un atteggiamento creativo e la fantasia dei bambini, è un modo per offrire attività che in questo momento non avrebbero l’opportunità di svolgere”.



Per ricevere le schede di attività e partecipare all’incontro gratuito scrivere alla pagina Facebook Associazione +Motivi (https://www.facebook.com/piumotivi)

Email: piumotivi@gmail.com

Whatsapp: 328 -9641765/349-8118998



Nel corso dei laboratori verrà data la possibilità a tutti i partecipanti di interagire con gli animatori e, per chi non riuscisse a partecipare alla diretta, vi sarà l’opportunità di visualizzare l’incontro in differita.