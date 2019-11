"Il vizio della speranza", al cinema Il Nuovo la storia di Maria e della sua rinascita

La Spezia - Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: la ricorrenza è stata istituita il 17 dicembre 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con l'obiettivo di informare, sensibilizzare e prevenire un problema di cui oggi si continua a parlare incessantemente.



I dati sono preoccupanti: in Europa, una donna su tre ha subito una violenza fisica e/o sessuale; quasi tutte le vittime della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale nell'UE sono donne e ragazze; nei paesi in via di sviluppo, una ragazza su tre si sposa prima d i aver compiuto i 18 anni d'età; sono almeno 200 milioni le donne e le ragazze che hanno subito mutilazioni genitali una pratica tuttora in uso in circa 30 paesi; nei primi dieci mesi di quest'anno in Italia sono stati 95 gli omicidi con vittime femminili, quasi uno ogni tre giorni.



Il Centro Europe Direct della Provincia della Spezia in questa giornata ribadisce il suo impegno al fianco delle donne. Nel mese di novembre il Centro ha organizzato una rassegna cinematografica, Europa e Cinema, rivolta a tutta la cittadinanza e dedicata al tema della parità di genere. La rassegna si concluderà proprio questa sera, il 25 novembre, con la proiezione ad ingresso gratuito del film "Il vizio della speranza" alle 20.45 presso il Cinema Il Nuovo della Spezia (Via Colombo, 99).

Diretto da E. De Angelis, "Il vizio della speranza" racconta la storia di Maria, una giovane donna senza sogni né desideri, il cappuccio sulla testa e il passo risoluto. Un'esistenza trascorsa un giorno alla volta, a prendersi cura di sua madre e al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi, Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. La speranza un giorno tornerà a farle visita, nella sua forma più ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa. Perché restare umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni.



