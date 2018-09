"Il tempo interiore" di Filippo Schillaci protagonista alla Libreria Ricci

La Spezia - Martedì 2 ottobre alle 18 presso la Libreria Ricci di via Chiodo si terrà la presentazione del libro "Il tempo interiore - l'arte della visione di Andrej Tarkovskij" (Edizioni Lindau, 2017) di Filippo Schillaci con Giordano Giannini.



Per Andrej Tarkovskij il cinema è un’arte più vicina alla musica e alla poesia che alla letteratura. Rappresentazioni della vita che scorre nel fluire del tempo, le sue opere ci immergono in un narrare in cui l’azione, ovvero della parte immanente della vita, si è ineffabilmente rarefatta. La narrazione lascia il posto a meditazioni che si fanno pura immagine, immerse nel silenzio e nel tempo. Un altro tempo. E affinché ciò accada tutto deve fermarsi. Si medita stando immobili, si può ancora meditare in pacato cammino; non si medita in corsa.



Per informazioni: Libreria Ricci: 0187-736379 - libreriaricci@libero.it