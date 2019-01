"Il patchwork e la sua storia", incontro con Daniela Minervini

La Spezia - Martedì 15 gennaio alle 17, presso il Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” della Spezia (Via del Prione, n. 156), si svolgerà l’incontro con Daniela Minervini sul tema “Il patchwork e la sua storia”.



L’evento, organizzato in collaborazione con Quilt Italia e Delegazione FAI della Spezia, ha lo scopo di divulgare la conoscenza del patchwork quilting, oggetto della mostra “Lungo la via Francigena. Storia e spiritualità raccontate con il tessuto”, aperta fino al prossimo 20 gennaio 2019. Durante l’incontro Daniela Minervini, autrice di una delle opere in mostra e vicepresidente dell’Associazione Quilt Italia, ripercorrerà la lunga storia di questa tradizionale arte femminile svelandoci aneddoti, curiosità e segreti.



Si ricorda che l’evento è a ingresso gratuito.



Daniela Minervini nasce a Bressanone nel 1957, cresce a Livorno e prosegue gli studi presso l’Università di Pisa. Sposata con un Ufficiale di marina, si trasferisce alla Spezia nel 1987. Il suo rapporto con il Patchwork comincia nei primi anni ’90, quando questa arte si diffonde in Italia grazie ad alcune quilter statunitensi. Presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, viene fondata l’associazione delle “Tre Emme”, che dà vita al primo gruppo patchwork della Spezia. Nel 2007 Daniela entra a far parte di Quilt Italia che ha lo scopo di curare la diffusione del patchwork e del quilting e di rappresentare le quilter italiane all’estero. Nel 2010 assume l’incarico di Delegata regionale per la Liguria, organizzando eventi del settore. Nel 2015 è eletta nel Consiglio Direttivo di Quilt Italia, con il ruolo di Vicepresidente e Responsabile delle delegate regionali. L’attenzione alla storia del patchwork nasce da una grande passione per lo stesso e dalla voglia di ampliare sempre più le sue conoscenze riscoprendo le tecniche del passato e la loro evoluzione.



Per informazioni:

Museo Civico Etnografico ‘Giovanni Podenzana’

via del Prione, 156

19121 – La Spezia

tel. 0187727781

museo.etnografico@comunes.sp.it

http://etnografico.museilaspezia.it/