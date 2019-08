"Il mio Tramonti... sul mare", il concorso fotografico sulla costa tra Porto Venere e Fossola

La Spezia - L’associazione Per Tramonti Onlus con il patrocinio del Parco nazionale delle Cinque Terre e del Comune della Spezia lancia il concorso fotografico "Il mio Tramonti... sul mare".

L'iniziativa vuole coinvolgere tutti coloro che amano e fotografano il territorio di Tramonti: Fossola, Monesteroli, Schiara, Persico, fino a Porto Venere e Pineda.



Con l'edizione di quest'anno il progetto pone l'accento sul rapporto tra le terre e il mare, rapporto fondamentale e critico del territorio locale. L'esplorazione del tema da parte dell'obiettivo fotografico dovrà documentare gli aspetti paesaggistici e le problematiche evidenti e nascoste. Ci aspettiamo che emergano gli aspetti del paesaggio che testimoniano il rapporto del territorio con la sua interazione con il ma



Le tredici foto selezionate dalla giuria diventeranno le immagini dei 12 mesi del calendario 2019 con l'aggiunta dell'immagine di copertina.



Per ricevere il bando dettagliato è possibile scrivere a info@pertramonti.it



Le fotografie dovranno essere inviate entro il 15 settembre 2019 all’indirizzo e-mail info@pertramonti.it complete di nome cognome indirizzo postale dell’autore e della sigla identificativa del sentiero lungo il quale sono state scattate.

Per ragioni tecniche si richiede l’invio di immagini digitali realizzate all’origine con una risoluzione non inferiore a 150 dpi e non superiore a 300 dpi in formato jpg o tiff. Le immagini non digitali dovranno essere scannerizzate ad una risoluzione non inferiore a 300 dpi.

Tutte le fotografie partecipanti saranno pubblicate in una apposita galleria sul sito dell’Associazione.

Agli autori delle 13 fotografie vincitrici verrà richiesto l’invio della stessa con una risoluzione pari a 300 dpi in formato tiff.

Agli autori prescelti verranno inviate 2 copie del calendario.

Tutti i proventi derivanti dai contributi per il calendario e dalle eventuali esposizioni realizzate con i materiali pervenuti, restano all’Associazione per Tramonti che li utilizzerà per la manutenzioni dei sentieri e dei muri a secco, di pubblico interesse, nel Territorio di Tramonti.