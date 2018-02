"Il libro di Josh" e il suo autore alla libreria LIBeRI TUTTI

La Spezia - Lorenzo Fusoni e "Il libro di Josh" vi aspettano alla Libreria LIBeRI TUTTI sabato 24 febbraio alle 18.30. Con l’autore dialoga Enrico de Somma; interpretano alcuni estratti del libro Diego Razionale e il giovanissimo Samuele Civardi, con l’apporto musicale di Jacopo Bianchi.



"Tu sei vecchio, Josh, il bambino più vecchio e noioso che abbia mai conosciuto".

"Un giorno capirai, papà…"



Solo voci, ma senza suono, come succede nei romanzi, per raccontare due storie che partono ordinarie e si trasformano in avventure paradossali, ciniche, imprevedibili.

Josh è un bambino prodigio: a otto anni ha già letto l’intera opera di Dickens, sa cavarsela con le cose del mondo come e meglio dei grandi e si è già attrezzato mentalmente e moralmente per sopravvivere alla giungla della vita. Suo padre, il goffo Andrew, cerca disperatamente, stancamente di comprenderne l’universo emotivo e di arginarne la tracimante, forse pericolosa fantasia. Ovviamente non sospetta che il bambino sia riuscito già a manipolarlo in tutti i modi possibili per consolidare, tra le altre cose, un vero e proprio impero del crimine.

Aggiungete una madre single con la figlioletta in tailleur Gucci, un boss italoamericano mammone, un drammaturgo in crisi, una compagnia di attori senza copione e il mondo di Josh prenderà vita: uno zoo umano sempre sul punto di esplodere o collassare in un caos di prospettive, intenzioni e fini... un’opera imperdibile e post-moderna, che fa sorridere e pensare.