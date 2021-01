“Il gusto del cinema”, una rassegna tematica dedicata al cibo e alla tradizione della tavola

La Spezia - Sono molte le scene indimenticabili in cui cibo e cucina, con i loro riti e le loro diversità, con i loro colori e i loro sapori, sono stati protagonisti del grande schermo. Se la tavola è al centro delle nostre relazioni, quale luogo migliore per raccontare dinamiche familiari e sociali, avvenimenti e cambiamenti? Per mostrare la società di ieri e di oggi?

Arrivano al Cinema Il Nuovo La Spezia-Astoria Lerici e Garibaldi Carrara su MioCinema 12 film che raccontano, ciascuno a suo modo, il potere della buona tavola. Film da guardare e gustare, scelti per ridere o riflettere, per raccontare paesi e tradizioni: che si tratti del cous cous magrebino di Kechiche o di manicaretti della tradizione semplice francese capaci di conquistare un Presidente, di una sorprendente zuppa taiwanese o della haute cuisine che trasforma, al ritmo di soul, una trattoria di basso livello in un ristorante alla moda, della cucina indiana di una cuoca ladruncola o di quella romana di Ettore Scola, di ottimi dorayaki o raffinatissimo cioccolato.

Una rassegna per tutti i gusti e tutti i palati, con il grande privilegio di non causare indigestione!



I titoli della rassegna



Il pranzo di Babette di Gabriel Axel

La cena di Ettore Scola

Cous Cous di Abdellatif Kechiche

Soul Kitchen di Fatih Akin

Una stella in cucina di Dilip Mehta

Emotivi anonimi di Jean-Pierre Améris

La cuoca del presidente di Christian Vincent

Le ricette della signora Toku di Naomi Kawase

Quando l'Italia mangiava in bianco e nero di Andrea Gropplero

Sieranevada di Cristi Puiu

Mr. Long di Sabu (II)

La fattoria dei nostri sogni di John Chester