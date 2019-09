"Il corpo come unico mezzo per comunicare", due giorni di danzaterapia

La Spezia - La Spezia si appresta ad accogliere per due giorni la danzaterapia, disciplina che sarà al centro di un seminario di due giorni – 19 e 20 ottobre – curato da Simona Zaccagno e organizzato nella sede dell'associazione 'Il mondo di Isa. Il corpo delle emozioni' in Via Privata Da Passano 67-71. “La danzaterapia è un percorso in divenire, non ha età, non ha sesso, non ha regole dinamiche ed estetiche. È emozione, creatività, conoscenza di sé; è la possibilità di riscoprire il piacere di essere e di esserci. Utilizza il linguaggio corporeo e il corpo come unico mezzo comunicativo; corpo che diventa così espressione di emozioni, vissuti e stati d’animo”, spiegano gli organizzatori dell'evento, che prevede formazione di operatori 'danzaterapeuti' e fase laboratoriale.



“La danzaterapia – spiega la dott.ssa Zaccagno, che è anche coreografa, arteterapeuta e danzatrice - guarda alla globalità della persona, diventa un mezzo perché l’individuo possa fare esperienza e vivere l’unità psicocorporea utilizzando la propria espressione attraverso il movimento, il processo creativo, la musica, il ritmo. Il principio della danzaterapia è l’esistenza di un forte legame tra azione, emozione e immagine di sé. Di norma i movimenti che compiamo, le forme che creiamo con il nostro corpo e le reazioni che diamo agli stimoli esterni riflettono il nostro stato emotivo interiore. Spesso il modo di muoverci, la postura, i gesti esprimono come ci sentiamo e come ci percepiamo svelando in qualche modo il testo nascosto dalla comunicazione verbale. Nella danza come arte la forma e lo stile dei movimenti sono quelli che l’individuo sceglie di usare per la rappresentazione, mentre nella danzaterapia i movimenti spontanei sono quelli che rivelano la vera essenza di un movimento e hanno radici nella creatività individuale”.



Nel dettaglio, il seminario prevede sabato 19 ottobre una sessione mattutina (formazione operatori 10-13) e una pomeridiana (laboratorio integrato 15-16.30), e simile scansone domenica 20 ottobre: dalle 10 alle 12.30 laboratorio, dalle 13.30 alle 15 formazione operatori, chiusura del seminario e feedback. Per informazioni ed iscrizioni: 3491476713/f.federica84@gmail.com