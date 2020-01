“Il codice del volo”: studi, disegni, scritti, appunti di Leonardo

La Spezia - La stagione Teatro Ragazzi 2019/2020 prosegue con un doppio appuntamento: giovedì 23 (ore 10) e venerdì 24 gennaio (sempre alle ore 10) Flavio Albanese porterà sul palcoscenico del Civico “Il codice del volo”, da lui scritto e diretto in collaborazione artistica con Marinella Anaclerio. Lo spettacolo racconta la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più grande genio dell’umanità, la sua particolarissima personalità, ma soprattutto, la sua voglia di conoscere e insegnare. Perché Leonardo voleva volare? Lo spiega Zoroastro, il suo allievo, il suo giovane di bottega, ovvero l’assistente e amico fedele: Tommaso Masini. È proprio lui che ha sperimentato una delle più ardite invenzioni del Maestro: la “macchina per volare”.



I giovanissimi spettatori conosceranno così la storia, l’umanità e soprattutto il modo di pensare di un genio poliedrico e originalissimo che è il simbolo del nostro Rinascimento. Protagonista assoluta è la curiosità, l’inquieta tensione dell’uomo verso la scoperta, l’incredibile capacità umana di arrivare oltre i limiti che la natura sembra imporci.

“Leonardo mi ha insegnato a non aver paura di volare. Tutto è sempre sotto i nostri occhi, domande e risposte. E’ il pensiero che genera la materia, non la materia che genera il pensiero.” (Flavio Albanese)

“Il codice del volo” è prodotto dalla Compagnia del Sole, nata tra Roma e Bari nel gennaio del 2010 rielaborando le precedenti esperienze artistiche iniziate nel 1991 da Marinella Anaclerio e Flavio Albanese con il progetto di “Beato e Angelica”. Al centro di ogni lavoro c’è il desiderio di stimolare giovani artisti e pubblico a pensare in un modo nuovo, a re-immaginare costantemente il modo di fare e vedere teatro. Flavio Albanese cura anche l’impianto scenico dello spettacolo. Il disegno luci è di Valerio Varresi; assistente alla regia Vincenzo Lesci e foto di copertina di Attilio Marasco.



Prenotazioni: Botteghino Teatro Civico La Spezia 0187.727521 aperto da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 e il mercoledì anche dalle 16 alle 19. Info: www.teatrocivico.it