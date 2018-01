`Il casellante` e `Intrigo e amore` due grandi appuntamenti al Civico

La Spezia - La stagione di prosa del Teatro Civico della Spezia propone per il mese di gennaio due appuntamenti da non perdere.



Domenica 21 e lunedì 22 gennaio si parte con "Il casellante" di Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale con Moni Ovadia, Valeria Contadino e Mario Incudine. A seguire "Intrigo e amore" di Friedrich Schiller, portato in scena dal Teatro Stabile di Genova per la regia di Marco Sciaccaluga, in cartellone domenica 28 gennaio.



"Il casellante" e` uno dei libri piu` divertenti e struggenti di Andrea Camilleri. Un racconto in musica divertito e irridente del periodo fascista nella Sicilia degli anni Quaranta, scritto nella lingua personale, originale e sperimentale di Camilleri. Un racconto delle trasformazioni del dolore della maternità negata e della guerra. Uno spettacolo dove si ride e ci si commuove. Una musicalissima e gustosa sinfonia di parlate, tra termini di nuovo conio e modi di dire tratti dal dialetto e rielaborati in chiave colta.



Scritta nel 1783, quando Schiller aveva solo 24 anni, "Intrigo e amore" (Kabale und Liebe) e` la storia di un legame profondo e impossibile, di una passione indomabile, di intrighi e gelosie, di unioni e duelli, di verita` e menzogne, di corruzione e libertà. Riproposto in una nuova traduzione dal Teatro Stabile di Genova per la regia di Marco Sciaccaluga, Intrigo e amore, nel mettere in scena il conflitto tra potere tirannico e diritto alla felicità dell’essere umano, è capace ancora oggi di raccontare la contemporaneità con i suoi piccoli e grandi drammi.



Info e prenotazioni:

Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00.



Circolo Culturale G. Fantoni Lunigiana La Spezia, corso Cavour 339, tel. 0187.716106. Da

martedì a venerdì, ore 9:30-13:00 e 16:00-19:30.



IAT Sarzana Sarzana, piazza San Giorgio, tel. 0187.620419. Da martedì a domenica, ore 9:30-12:30 e 17:00-19.30.



www.teatrocivico.it - info@teatrocivico.it