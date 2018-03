'Il ballo', la disabilità torna sul palco del Dialma Ruggiero

A 'Fuori Luogo' un altro appuntamento con il teatro inclusivo dopo il successo di Faustbuch.

La Spezia - Dopo il successo di Faustbuch che ha fatto registrare il tutto esaurito per 3 serate, la stagione Fuori Luogo (organizzata da Scarti, Balletto Civile e Casarsa Teatro con il sostegno di Compagnia di San Paolo e del Comune della Spezia) ospiterà il secondo appuntamento del Focus “Fuori Norma”, dedicato a spettacoli nazionali di teatro inclusivo che vedono in scena attori con disabilità.



Il 9 e 10 marzo al Dialma Ruggiero alle 21.15 sarà in scena “Il Ballo” spettacolo-manifesto di una delle compagnie che hanno fatto la storia del teatro sociale italiano: Teatro La ribalta/Accademia delle diversità di Bolzano diretto da Antonio Viganò e Julie Stanzak (danzatrice della compagnia di Pina Bausch).



Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il progetto “La danza degli uomini uguali” vincitore del bando “Abilità al plurale” di Regione Liguria, diretto da Scarti (capofila) in partnership con Isforcoop e Balletto Civile, rivolto a oltre 30 ragazzi spezzini con disabilità e ai detenuti della casa circondariale della Spezia. Oltre allo spettacolo la compagnia di Bolzano terrà un workshop intensivo di 4 giorni con il gruppo del laboratorio d’integrazione tra ragazzi con diverse abilità che si tiene tutte le settimane al Dialma Ruggiero e diretto da Enrico Casale e Federica Vilardi.



“Il ballo è il manifesto poetico della Compagnia Accademia Arte della Diversità, da sempre attenta alla scrittura e alle forme del contemporaneo e alla scoperta della “diversità” come luogo privilegiato dove riscattare e dare voce alle alterità mute. Un manifesto poetico perché dopo sette anni che lavoriamo e produciamo a teatro, questo è il primo nostro spettacolo dove vanno in scena tutti gli attori della Compagnia” – Antonio Viganò

“Il ballo” è uno spettacolo di teatro – danza dove i personaggi, prigionieri in una stanza – metafora del mondo – cercano di dare un senso alla propria vita, a questa “pupazzata” o “pantomima” che sono le vite desertiche e vuote. Prigionieri delle proprie abitudini e convenzioni sociali, di uno spazio fisico e mentale, lottano per non soccombere alle regole e alle logiche a loro imposte. Prigionieri non solo di quello spazio fisico ma anche dello sguardo che gli “altri” gli rimandano, cercano una via di fuga, un modo per ritrovare una propria soggettività, una propria storia, intima ed esclusiva. La loro lotta è un elogio alla vulnerabilità umana, un canto alla possibilità di esistere e farsi bellezza e stupore. In questa ricerca drammaturgia ci sono stati di aiuto, con i loro racconti, le opere e le suggestioni, dei grandi autori del ‘900, quali Pirandello, J.P. Sartre e Bruno Schulz. Ci sono grandi muri in questo spettacolo, muri senza finestre, che sono stati costruiti senza che nessuno se ne accorgesse; mai un rumore, mai una voce di muratore. Eppure alla fine, senza farci caso, tutti siamo imprigionati tra quei muri, fuori dal mondo. E non ci sono finestre, o perlomeno non riusciamo a trovarle. Ma forse è meglio così, forse è meglio evitare altri tormenti. Se poi una finestra si aprisse chissà quante cose nuove ci rivelerebbe.



Venerdì 9 e sabato 10 marzo ore 21.15 Dialma Ruggiero LA Spezia



IL BALLO



di Antonio Viganò e Julie Anne Stanzak

con Daniele Bonino, Evi Unterthiner, Jason De Majo, Maria Magdolna Johannes, Mattia Peretto, Matteo Celiento, Michael Untertrifaller, Michele Fiocchi, Mirenia Lonardi, Rocco Ventura, Rodrigo Scaggiante,Vasco Mirandola

regia Antonio Viganò

coreografie Julie Anne Stanzak

scene Antonio Panzuto

luci e costumi Michelangelo Campanale e Maria Pascale

direzione di produzione Paola Guerra



produzione Teatro la Ribalta – Kunst der Vielfalt

in collaborazione con Lebenshilfe Südtirol

res. artistiche “Olinda” – Festival “Da vicino nessuno è normale” – Milano



CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

tel 375- 5714205 mail: prenotazioni@fuoriluogoteatro.it

o direttamente dal sito www.fuoriluogoteatro.it



BIGLIETTI

Studenti scuole superiori: 5€ - Under 30: 10€ - Intero: 15€