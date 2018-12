'Il Giornale dell'Arte' boccia Piazza Verdi e promuove Asti

La stoccata sull'operazione Buren arriva immancabilmente da Vittorio Sgarbi.

La Spezia - Ogni fine anno Il Giornale dell'arte stila una classifica del meglio e il peggio dei dodici mesi precedenti. Mostre, restauri, politici, funzionari, libri sull'arte e così via. Su ogni voce sono chiamati ad esprimersi ottantasei esperti, tra i quali ad esempio il professor Flavio Caroli, noto al grande pubblico per i suoi interventi a Che tempo che fa, chez Fazio, e il critico e curatore Luca Beatrice. Nel novero c'è anche Vittorio Sgarbi, che tra quando ha dovuto esprimersi sul restauro peggiore (benché tecnicamente non si tratti di restauro) non ha avuto dubbi: Piazza Verdi, La Spezia. Mentre il critico Valerio Dehò ha eletto Paolo Asti come numero uno alla voce 'Funzionari e politici'. Una bella soddisfazione per l'assessore alla Cultura del Comune della Spezia. Che del menzionato Sgarbi è amico e che di Piazza Verdi non ha mai detto peste e corna. Per godersi tutti i verdetti non resta che accaparrarsi il numero di gennaio de Il Giornale dell'Arte.