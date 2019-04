“Il Giappone e le sue meraviglie” incontro al Liceo Costa

La Spezia - Due appuntamenti per il mese di aprile con la società Dante Alighieri e sezione lunense istituto nazionale di studi liguri: il primo con una nuova puntata di “Genti e paesi" che si svolgerà il giorno 10 aprile alle ore 16,30 presso la sala biblioteca del Liceo Lorenzo Costa con argomento “Il Giappone e le sue meraviglie” in cui il relatore illustrerà le antiche tradizioni del paese che convivono con usanze ultramoderne, in modo da delineare il ritratto di un paese affascinante, ricco di contraddizioni, cercando di fare apprezzare la filosofia e lo stile di vita giapponesi e di comprendere ciò che rende unico il paese del Sol Levante.

La conferenza sarà tenuta da Giampaolo Chiappini funzionario a riposo dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero con sede a Roma, ente ha il compito di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali dell’Italia con il mondo, fornendo vari servizi a favore delle aziende italiane ed ha una rete di oltre 100 uffici nel mondo. Ha vissuto in Giappone come direttore degli Uffici ICE di Tokyo e Osaka per un lungo periodo Collabora con riviste su argomenti attinenti all’economia e al commercio internazionale.

Il giorno 13 Aprile presso al N.H. Hotel della Spezia a partire dalle ore 16.00 si svolgerà una Giornata di Studio dal titolo “ Dal nostro Novecento Ceccardo Roccatagliata Ceccardi l’uomo e il poeta tra Ottocento e Novecento “ nel centenario della morte del poeta ligure . Questa è un’occasione per ricordare una voce ligure – apuana non sempre adeguatamente compresa dai contemporanei che ci appare oggi come una delle più interessanti radici delle poesie del Novecento , un anticipatore del movimento regionalista lunigianese oltre che un significativo partecipante alle celebrazioni dantesche del 1906.