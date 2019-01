'Icaro', prorogata la mostra di Lucia Lamacchia a Spazio32

La Spezia - La mostra “Icaro”, in corso a Spazio32 (Via Chiodo 32, La Spezia) resterà aperta fino al 19 gennaio. Qualche giorno in più per scoprirei disegni sul tema del volo dell’illustratrice e grafica Lucia Lamacchia. In esposizione 25 disegni sul tema del volo, più in particolare sulla caduta di chi, o di che cosa, si è avvicinato alla luce. A essere ritratti sono altrettante figure o oggetti in caduta libera, che prendono spunto da Icaro, il figlio di Dedalo, l’eroe-ragazzo della mitologia greca che in volo si avvicinò troppo al sole e per questo cadde e morì: da personaggi umani, come Nadia Comaneci, la ginnasta rumena, campionessa olimpica negli anni Settanta, disegnata durante un volo acrobatico, a oggetti di tutti i giorni come una lattina di Coca Cola o un palloncino gonfiabile, fino ad animali come un cane, un gatto, un corvo. I 25 lavori di Lamacchia si distinguono così per la leggerezza aerea e la delicatezza e impalpabilità del tratto, in una costante ricerca della rappresentazione del vuoto e dell’identificazione di un involucro che lo delimiti e ce lo faccia percepire.



Spazio32 è aperto tutti i giorni tranne la domenica negli orari 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00