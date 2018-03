'I tre porcellini' e un lupo appassionati di salumi e televendite

Prosegue la stagione dedicata ai più piccoli del Teatro civico.

La Spezia - Continua il successo della Stagione Teatro Ragazzi del Teatro Civico della Spezia. Grande adesione delle scuole anche per I tre porcellini. L’arcinota storia raccontata dallo sfortunatissimo Lupo, il nuovo appuntamento presentato da Teatro d’Arte Contemporanea e Pandemonium Teatro in programma lunedì 12 marzo alle 10.

Lo spettacolo porta in scena i nostri eroi nei loro tentativi di “metter su casa” e nella loro lotta contro la voglia violenta e irrefrenabile di cosciotti e zamponi di maiale del Lupo, l’eternamente affamato. Porcellini, porcelloni, case, casine, lupi, uomini-lupo, magari pirati. Per di più lui, il nostro lupo, è un appassionato di salumi, prosciutti e in genere della carne di maiale. Ma non è finita. Se il lupo è anche un appassionato del fai-da-te, gli piacciono gli imbonitori televisivi e ama canticchiare canzoncine per bambini, come andrà a finire la storia?

In bilico fra gioco e narrazione, fra paura e ironia, fra solide pareti e fantasmatiche evocazioni, I tre porcellini. L’arcinota storia raccontata dallo sfortunatissimo Lupo è scritto da Tiziano Manzini sul palco con Walter Marconi. Scene e luci di Graziano Venturuzzo.

Età consigliata: scuola dell’infanzia, scuola primaria, famiglie

Ingresso: € 3.5

Prossimo appuntamento della Stagione Teatro Ragazzi, Riki canta Ruiu. Quando il dolore crea valore, spettacolo musicale teatrale tratto dalle poesie del detenuto Andrea Ruiu, musicate da Riccardo D’Ambra, con Andrea Ruiu e Andrea Bonomi per la regia di Francesco Tassara in cartellone mercoledì 28 marzo alle 10.



Prenotazioni : BIGLIETTERIA TEATRO CIVICO via Fazio 45 e via Carpenino – La Spezia T.0187 727 521 - Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12 – mercoledì anche dalle 16 alle 19

Info: www.teatrocivico.it ; FB TeatroCivicoDellaSpezia; Twitter @TeatroCivico_Sp; info@teatrocivico.it