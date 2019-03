“I ragazzi del Monte Barca”: ricordare il passato per un futuro migliore

La Spezia - Martedì 28 marzo alle 17 al centro studi “Memoria in Rete” in via Valle 6 alla Spezia, verrà presentato il libro “I ragazzi del monte Barca - La Resistenza in Lunigiana-Val di Taro” dell’autore Luigi Leonardi, originario di Bagnone, scrittore e saggista, fra i fondatori e redattore della rivista milanese di cultura “Malvagia”, nata con l’appoggio di Carlo Cassola. L’evento è organizzato dall’Anpi della Spezia e vedrà la partecipazione dei rappresentanti del circolo Anpi intercomunale di Aulla, Comano, Licciana Nardi, Podenzana e Tresana.



La presentazione del volume, edito da Mursia, sarà l’occasione per ricordare l’impegno e il sacrificio dei “ragazzi”, giovani uomini, delle donne e di quella parte di popolazione che nella primavera del 1944 fecero la scelta di combattere i nazifascisti. Durante l’incontro sarà proiettato i docufilm tratto dal libro. L’appuntamento fa parte di numerosi e importanti eventi organizzati dall’Anpi provinciale della Spezia finalizzati a tenere vivi i valori della Resistenza.