"I mille volti dello sciamano", Bellatalla torna in libreria

La Spezia - Il 3 ottobre presso la sala biblioteca del Liceo "L. Costa" alle 17, la “Dante Alighieri “ presenta l’ultima fatica letteraria del noto antropologo Davide Bellatalla dal titolo “I mille volti dello sciamano".

"Era la primavera del 1992 e l’intenzione era di ripercorrere le antiche vie carovaniere. Il progetto, dell’Università di Firenze, si legava perfettamente al “terrossicum”, che è il volume che raccoglie le esperienze di viaggio e le fotografie scattate da Stephen Sommier, il fondatore del Museo Etnografico di Firenze. Con Paolo Piozzi l’idea era di ripercorrere la strada di Sommier e riportare materiale fotografico. Per me era l’occasione di mettere assieme due viaggi, quello delle antiche carovaniere con le Vie della Seta o meglio tutte quelle vie che per quasi 2500 anni hanno messo in contatto il continente asiatico. a lì le mie ricerche sono proseguite con alcuni gruppi, poiché il mio interesse era legato al nomadismo e all’aspetto sciamanico nelle popolazioni nomadi dell’Asia Settentrionale… Lo sciamanesimo è di per sé l’irrazionale per eccellenza, un territorio instabile dove il nostro intelletto può solamente saltellare tra episodi circoscritti e interpretazioni soggettive, tra constatazioni temporanee e spiegazioni mediate da modelli culturali, per ritrovarsi ogni volta al punto di partenza".