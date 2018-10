"Gustave Courbet e la maestosità della vita", alla scoperta del realismo con Valerio P.Cremolini

La Spezia - Martedì 9 ottobre alle 16 presso la Fondazione Carispezia, in Via Chiodo 36, avrà luogo la conferenza di Valerio P.Cremolini dal titolo "Gustave Courbet e la maestosità della vita".



Il pittore francese Gustave Courbet (1819-1877) è ritenuto il massimo esponente del Realismo. “Tutto ciò che si riteneva a priori poetico – scrive Giulio C. Argan - è ripu­diato: il bello, il grazioso, il sentimento della natura. Cour­bet vuole vedere la realtà com'è, né bella né brutta: per arrivarci, non avendo altra strada, butta via tutti gli schemi, i pregiudizi, le convenzioni, le inclinazioni del gusto. Per toccar con mano la verità elimina la menzogna, l'illusione, la fantasia. Tale è il suo realismo, principio morale prima che estetico: non culto ed amore, e devota imitazione, ma pura e semplice constatazione del vero”.

L’incontro è promosso da Alliance Française – La Spezia.