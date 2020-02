'Grindadrap', Roger Olmos presenta da Origami il suo libro sulla strage dei globicefali

La Spezia - Giovedì 2 aprile alle 18.00 Sea Shepherd sarà ospite di Origami (Via Manzoni 39, La Spezia) per una conferenza dedicata alla presentazione del libro illustrato "Grindadråp” dell'illustratore Roger Olmos, testo incentrato sulla strage dei globicefali alle isole Faroe. Sarà presente l'autore. L'occasione sarà anche propizia per raccontare i 40 anni di attività di Sea Shepherd, sodalizio in prima linea per la difesa dei mari. Aperitivo 10€ di cui 5€ in donazione a Sea Shepherd Italia.

Nel corso della serata sarà possibile acquistare il libro con dedica dell’artista.