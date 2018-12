"Gli uccelli" restaurato torna al cinema a gennaio

La Spezia - Gennaio al cinema



CINEMA/TEATRO IL NUOVO

LA SPEZIA



Mercoledì 2 Gennaio

Ore 15.00-16.45-18.00-20.00-21.45 OLD MAN AND THE GUN



Giovedì 3 Gennaio

Ore 15.15-17.15-19.15-21.15 VAN GOGH SULLA SOGLIA DEL’ETERNITA’



Venerdì 4 Gennaio

Ore 15.15-17.15-19.15-21.15 VAN GOGH SULLA SOGLIA DEL’ETERNITA’



Sabato 5 Gennaio

Ore 16.00-18.00-20.00-22.00 VAN GOGH SULLA SOGLIA DEL’ETERNITA’



Domenica 6 Gennaio

Ore 15.00-17.00-19.00-21.00 VAN GOGH SULLA SOGLIA DEL’ETERNITA’



Lunedì 7 Gennaio

Ore 15.30 –17.45 ROMA ( A Grande Richiesta)

Ore 21.00 GLI UCCELLI ( I Capolavori restaurati Cineteca di Bologna)



Martedì 8 Gennaio

Ore 15.30 –17.45 ROMA ( A Grande Richiesta)

Ore 21.00 GLI UCCELLI ( I Capolavori restaurati Cineteca di Bologna)



Mercoledì 9 Gennaio

Ore 15.00-19.00 VAN GOGH SULLA SOGLIA DEL’ETERNITA’

Ore 17.00 GLI UCCELLI ( I Capolavori restaurati Cineteca di Bologna) Ore 21.00 ROMA ( A Grande Richiesta)





CINEMA/TEATRO ASTORIA

LERICI



Mercoledì 2 Gennaio

Ore 16.00-18.00-21.00 BEN IS BACK



Giovedi 3 Gennaio

Ore 16.00-17.45-21.00 LA BEFANA VIEN DI NOTTE



Venerdi 4 Gennaio

Ore 16.00-17.45-21.00 LA BEFANA VIEN DI NOTTE



Sabato 5 Gennaio

Ore 16.00-17.45-21.00 LA BEFANA VIEN DI NOTTE



Domenica 6 Gennaio

Ore 16.00-17.45-21.00 LA BEFANA VIEN DI NOTTE



Lunedì 7 Gennaio

RIPOSO



Martedì 8 Gennaio

RIPOSO



Mercoledì 9 Gennaio

Ore 21.00 IL FU MATTIA PASCAL ( Stagione Teatrale)







THE OLD MAN AND THE GUN Regia di David Lowery. Un film con Robert Redford, Casey Affleck, Danny Glover, Tika Sumpter, . USA, durata 93 minuti. L'ultimo film di Redford racchiude una carriera intera, i ruoli che lo hanno consacrato, la passione che non lo ha mai abbandonato Il mondo, e la vita, regalano storie bellissime, che sarebbe un crimine non raccontare: a questo servono il giornalismo, e il cinema.La storia di Forrest Tucker è una di queste: quella di un uomo che ha rapinato banche per tutta la vita, che è evaso innumerevoli volte di prigione, l’ultima a 70 anni suonati, per riprendere a fare quello che amava fare fino ad un ultimo arresto avvenuto alla veneranda età di 78 primavere. Allora forse non poteva chiuderla meglio la sua carriera, l’attore americano. Perché questo è un film che lo celebra, e celebra quello che ha fatto per tutta una vita: recitare, col sorriso sulle labbra. Quella recitazione e quel sorriso che ha fatto felice lui, e noi spettatori.In passato, e in questo film.







VAN GOGH At Eternity's Gate Regia di Julian Schnabel. Un film con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric. , USA, , durata 110 minuti. Amava il giallo, suo fratello, la luce e le radici degli alberi. Sognava amicizie sincere tra pittori, usava parole semplici, passeggiava tanto. Vincent Van Gogh era convinto che un ottimo modo per amare la vita fosse amare tante cose. Lui ci riusciva, perché guardava il mondo con occhi incantati e scovava la bellezza anche dentro posti impensabili. Ci riusciva anche se il mondo gli era ostile, anche se, nonostante tutta la tenerezza del suo sguardo innamorato delle cose, non riceveva altrettanta gentilezza. Affidata a uno straordinario Willem Dafoe, abile nell'evocare lo spirito fanciullesco e allo stesso inquieto di Vincent, l'opera appassionata di Schnabel è un'indagine scrupolosa, capace di scavare nei meandri di una sensibilità complessa e trovarne una versione più dolce







ROMA (IL FILM VINCITORE DEL FESTIVAL DI VENEZIA)Regia di Alfonso Cuaròn con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Messico, USA, durata 135 minuti. UN CAPOLAVORO ASSOLUTO non si può dire altro per questo film in un bianco e nero pastoso che mescola ricordi nostalgici e denuncia sociale, con Roma Cuaron torna alle proprie radici e racconta il Messico della sua infanzia, nonché il debito di riconoscenza che tutti i figli della borghesia messicana devono alle tate e alle "sguattere" che li hanno cresciuti con amore e devozione. Roma è il suo film più intensamente personale e più provocatoriamente politico, e racconta un intero Paese attraverso il suo frattale minimo, e il più indifeso.







GLI UCCELLI ( I CAPOLAVORI RESTAURATI CINETECA DI BOLOGNA ) Questo film – il più compiuto, il più meditato, il più profondo di Hitchcock, insieme a Psycho – è l’austera riflessione di un uomo che si interroga sui rapporti tra l’umanità e il mondo. Rapporti considerati da tutte le possibili angolazioni, tanto quella metafisica, occulta, filosofica, scientifica, psicanalitica (in questo film la psicanalisi è fondamentale) quanto semplicemente quella naturale.





BEN IS BACK Regia di Peter Hedges. Un film con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, - USA, durata 98 minuti Quando due bravi attori duettano sullo schermo come fanno qui Julia Roberts e Lucas Hedges, quando la sceneggiatura è ben scritta, il cast di supporto è realmente tale e la tensione cresce man mano che il film si dirige verso la sua conclusione, lo spettacolo è gradito È il caso di Ben is back, in cui Peter Hedges, padre del coprotagonista, dirige la storia di una moderna madre coraggio, che di errori ne ha già commessi troppi e di delusioni ne ha già subite abbastanza, tanto da dirsi pronta a scavare la fossa al figlio, ma in verità si aggrappa con le unghie alla speranza di potersi fidarsi di lui.







LA BEFANA VIEN DI NOTTE Regia di Michele Soavi. Un film con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Odette Adado, - Italia, durata 98 minuti La storia di Paola (Paola Cortellesi), una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana!A ridosso dell'Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 Gennaio di vent'anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l'infanzia...Sei compagni di classe assistono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a salvare la Befana?







STAGIONE TEATRALE : IL FU MATTIA PASCAL Classico di Pirandello riadattato da Daniele Pecci e Guglielmo Ferro. Il lavoro pirandelliano porta in scena la grandezza dell’arte, specchiandoci nella quale ci troviamo spesso nudi e indifesi in un viaggio introspettivo a volte troppo sincero. L’adattamento ha il pregio di trasportarci dentro noi stessi senza intaccare minimamente la bellezza del lavoro pubblicato per la prima volta nel 1904.