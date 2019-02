“Giornate Magnum”, occasione unica per fotografi e amatori

Letture portfolio con esperti della famosa agenzia a Palazzo Croce di Malta.

La Spezia - Ultimi giorni per iscriversi alle letture portfolio organizzate nell’ambito delle “Giornate Magnum Photos”, che prevedono l’8 e il 9 febbraio alla Spezia una serie di attività dedicate alla fotografia e alla celebre agenzia fotografica in occasione della mostra “Un mondo giovane. Le nuove generazioni nello sguardo dei fotografi Magnum”, promossa da Fondazione Carispezia ed esposta nei propri spazi (via Domenico Chiodo 36 – La Spezia).



Sabato 9 febbraio, nella sede della Fondazione, esperti di Magnum Photos saranno a disposizione di fotografi, professionisti e non, per visionare le loro immagini e dispensare consigli e suggerimenti. Una giornata che diventa un’opportunità per confrontarsi con alcuni esponenti della storica agenzia e sviluppare la propria arte e passione per la fotografia. Inoltre, le migliori foto tra quelle presentate saranno selezionate per essere esposte in una mostra realizzata ad hoc negli spazi della Fondazione.



Le letture portfolio saranno curate da Bruno Barbey, tra i fotografi più importanti che hanno operato all’interno di Magnum; Marco Bischof, figlio di Werner Bischof, uno dei primi fondatori di Magnum Photos e tra i più famosi fotoreporter del XX secolo; Andréa Holzherr, responsabile delle mostre Magnum.

Per partecipare è richiesta la presentazione, il giorno stesso della lettura, di un minimo di 10 (massimo 20) foto aventi come tema e ispirazione “Le nuove generazioni”, filo conduttore anche della mostra “Un mondo giovane”. Le iscrizioni alle letture portfolio avvengono compilando entro il 7 febbraio il modulo online sul sito www.fondazionecarispezia.it. È previsto un servizio di traduzione durante le letture.



Le “Giornate Magnum Photos” prevedono inoltre venerdì 8 febbraio, alle ore 18.00 negli spazi espositivi della Fondazione, una visita guidata alla mostra “Un mondo giovane”, tenuta da Alessandra Mauro, curatrice della mostra e direttrice editoriale di Contrasto. Un viaggio alla scoperta di come le nuove generazioni vengono raccontate e interpretate dai fotografi Magnum attraverso 11 diverse storie fotografiche realizzate dagli anni ’50 ad oggi, oltre al cortometraggio “Community”, un’ampia antologia delle fotografie Magnum dedicate ai giovani (iscrizione su prenotazione all’indirizzo feis@fondazionecarispezia.it).



Alle ore 21.00 sempre di venerdì 8 febbraio, nell’auditorium della Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” in via Firenze 37 alla Spezia, si terrà l’incontro ad ingresso libero “Magnum Photos e il fotogiornalismo contemporaneo” con la partecipazione di Bruno Barbey, Marco Bischof, Andréa Holzherr e Alessandra Mauro. L’incontro prevede la proiezione di foto e filmati per approfondire la storia dell’agenzia Magnum e il suo contributo fondamentale nell’ambito del fotogiornalismo.



Info: www.fondazionecarispezia.it / 0187 258617 / feis@fondazionecarispezia.it