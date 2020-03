'Fuori di me', primo singolo dal nuovo album dei Pixel

La Spezia - 'Fuori di me' è il primo singolo estratto dal nuovo album de I Pixel, in uscita nel 2020 per Phonarchia Dischi con distribuzione Audioglobe / The Orchard.

Dopo due EP e un album (Perfettamente Inutile, La Clinica Dischi, 2018) che li hanno portati a suonare in giro per tutto lo stivale, I Pixel tornano in scena con il singolo che meglio rappresenta il loro nuovo stile: un perfetto connubio tra l’indie rock con cui si sono fatti apprezzare e riff di sintetizzatore quanto mai accattivanti. La canzone è una critica ironica e velata per tutte quelle persone che vedono nelle serate in discoteca l’unico vero sfogo della propria vita. Il testo, cantato in prima persona, è costruito intorno a cliché generazionali che sfociano in uno dei ritornelli più orecchiabili dell’intero repertorio del gruppo.



“Sudore come colla sopra al pavimento / Un bacio svelto senza sentimento

Ho altre forme di divertimento / Ma è solo nel locale che io vado fuori di me”



VIDEO UFFICIALE: https://youtu.be/T4u73L5XiBQ



I Pixel sono:

Andrea Briselli – voce e chitarra

Alex Ferri – chitarra e tastiera

Nicola Giannarelli – basso

Marco Curti – batteria



Data di uscita: Febbraio 2020

Crediti: Testo Andrea Briselli; Musica I Pixel

Registrato e mixato da Leonardo Lombardi presso La Clinica Dischi (SP)

Prodotto da Leonardo Lombardi e I Pixel

Video Madora Vision; Artwork Slowbeat Graphics