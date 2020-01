'Favole in musica' al Fantoni

La Spezia - Sabato 1° febbraio alle 17 riprendono al Circolo Fantoni gli incontri musicali con un concerto dal titolo “Favole in Musica”. Ad esibirsi saranno Gabriella Chiappa (Pianoforte), Davide Discacciati (Violino) e Ugo Donato (Voce Recitante). Nel programma saranno presentati brani e testi di Kreisle, Cecchi, Debussy, Buzzati, Schubert e molti altri

Lo spettacolo prende spunto dall’incisione di due brani della compositrice Gabriella Cecchi per voce recitante e strumento solista, interpretati dai componenti del duo Gada e da Ugo Donato in qualità di voce recitante. Partendo dai due brani si è costruito un momento musicale che alterna e unisce, attraverso l’interazione e la chiara separazione, l’esecuzione strumentale e la voce recitante. Filo conduttore risulta essere la favola.



Gabriella Chiappa e Davide Discacciati hanno effettuato i loro studi presso Conservatori musicali e maestri di chiara fama e vantano una serie di concerti e partecipazioni a manifestazioni musicali, sia in duo che in differenti formazioni musicali mentre Ugo Donato ha studiato con: Gabriella Ravazzi, Maurizio Salvalalio, Lucia Poli, Danio Manfredini, Gaetano Sansone, Raffaella Giordano, Giorgio Rossi, Yves Lebreton, Jan Fischer, Livio Picotti e Ulrike Wurdak.



Ha partecipato come coprotagonista alla messa in scena di commedie di Tardieu, Prevert, Campanile, di un’opera con musiche di Gabriella Cecchi per un libretto scritto da Renzo Cresti, e ha interpretato monologhi di Benni, Andreasi, Belsito e Queneau. Appuntamento quindi al Circolo Fantoni a La Spezia in corso Cavour 371. La sala aprirà alle 16.30 e l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.